Сегодня 21 мая 2019 года, 21:48

Каким был последний Указ Президента Петра Порошенко?

Согласно официальному сайту Президента Украины, последний Указ Президента Петра Порошенко датирован 19 мая 2019 года.

Речь идет об Указе Президента Украины №299/2019, ознакомиться с которым можно по ссылке.

Документом предусматривается внести изменения в перечень должностей, которые могут быть замещены полицейскими в государственных органах, учреждениях и организациях, утвержденный Указом Президента Украины от 9 декабря 2015 года №691 «О перечне должностей, которые могут быть замещены полицейскими в государственных органах, учреждениях и организациях» (с изменениями, внесенными Указом от 23 декабря 2016 года №571).

В частности, увеличивается количество штатных единиц, которые могут быть замещены полицейскими в государственных органах, учреждениях и организациях. Среди прочего изменения касаются учреждений и организаций, относящихся к сфере управления МВД Украины.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.