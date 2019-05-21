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Каким был последний Указ Президента Петра Порошенко?

21 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Согласно официальному сайту Президента Украины, последний Указ Президента Петра Порошенко датирован 19 мая 2019 года.

Речь идет об Указе Президента Украины №299/2019, ознакомиться с которым можно по ссылке.

Документом предусматривается внести изменения в перечень должностей, которые могут быть замещены полицейскими в государственных органах, учреждениях и организациях, утвержденный Указом Президента Украины от 9 декабря 2015 года №691 «О перечне должностей, которые могут быть замещены полицейскими в государственных органах, учреждениях и организациях» (с изменениями, внесенными Указом от 23 декабря 2016 года №571).

В частности, увеличивается количество штатных единиц, которые могут быть замещены полицейскими в государственных органах, учреждениях и организациях. Среди прочего изменения касаются учреждений и организаций, относящихся к сфере управления МВД Украины.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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