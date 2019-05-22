Нацбанк изменил порядок определения связанных лиц

Национальный банк Украины установил срок рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности с банком у лица, которое ранее было определенно регулятором как связанное с банком. Этот срок составляет 60 календарных дней, сообщает пресс-служба НБУ.
Решение о продлении срока рассмотрения такого ходатайства (при необходимости) будет принимать Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Нацбанка.
Также регулятор установил, что банк должен сообщить лицу о решении НБУ признать отсутствие признаков связанности с банком не позднее следующего рабочего дня после получения такого решения от регулятора.
Изменения утверждены постановлением НБУ №69 от 15 мая 2019 года и вступают в силу с 21 мая с.г.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні
Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика
V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: