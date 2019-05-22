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Нацбанк изменил порядок определения связанных лиц

22 мая 2019 года Источник:Лига

Национальный банк Украины установил срок рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности с банком у лица, которое ранее было определенно регулятором как связанное с банком. Этот срок составляет 60 календарных дней, сообщает пресс-служба НБУ.

Решение о продлении срока рассмотрения такого ходатайства (при необходимости) будет принимать Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Нацбанка.

Также регулятор установил, что банк должен сообщить лицу о решении НБУ признать отсутствие признаков связанности с банком не позднее следующего рабочего дня после получения такого решения от регулятора.

Изменения утверждены постановлением НБУ №69 от 15 мая 2019 года и вступают в силу с 21 мая с.г.

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