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Акционеры Amazon могут запретить компании продавать систему распознавания лиц властям США

21 мая 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Акционеры Amazon могут проголосовать против продажи правительству США и госслужбам системы распознавания лиц Recognition. Как следует из документов, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам, в среду во время годового собрания акционеров онлайн-ритейлера состоится голосование по двум предложениям.

Первое из них предусматривает запрет на продажу технологии «правительственным службам до тех пор, пока совет директоров не придет к выводу, изучив результаты независимой экспертизы, что данная технология не способствует нарушениям гражданских прав и прав человека». Второе — более мягкое, оно требует проведения независимой экспертизы Recognition, чтобы понять, насколько технология может быть опасна в контексте возможных нарушений прав человека, в каком масштабе она может продаваться, в том числе зарубежным правительствам, а также насколько велики финансовые и операционные риски, связанные с этой системой.

С обращением к акционерам выступил Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), призывая их запретить продажу Recognition госструктурам. В прошлом году ACLU протестировал технологию распознавания лиц Amazon и пришел к выводу, что система допускает существенные ошибки, причисляя невиновных к преступникам. Кроме того, против продажи системы иммиграционной службе США выступали сотрудники самой Amazon, объясняя это нежеланием «участвовать в создании инструментов, нарушающих права человека».

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