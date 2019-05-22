Восстановить утраченное водительское удостоверение можно в любом сервисном центре МВД всего за полчаса, сообщил в Facebook начальник Главного сервисного центра Владислав Криклий. По данной ссылке можно ознакомиться с соответствующей инфографикой.
Чтобы получить новое удостоверение, нужно предъявить паспорт, идентификационный код, медицинскую справку. В ближайшее время справку можно будет подавать в электронной форме, отметил г-н Криклий.
Экзаменационные листы и фотографии предъявлять не нужно. Вся информация содержится в реестре, а фотографию делают бесплатно в сервисном центре.
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