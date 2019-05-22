Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 мая 2019 года, 18:41

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Как вернуть утраченное водительское удостоверение за полчаса?

22 мая 2019 года Источник:Лига

Восстановить утраченное водительское удостоверение можно в любом сервисном центре МВД всего за полчаса, сообщил в Facebook начальник Главного сервисного центра Владислав Криклий. По данной ссылке можно ознакомиться с соответствующей инфографикой.

Чтобы получить новое удостоверение, нужно предъявить паспорт, идентификационный код, медицинскую справку. В ближайшее время справку можно будет подавать в электронной форме, отметил г-н Криклий.

Экзаменационные листы и фотографии предъявлять не нужно. Вся информация содержится в реестре, а фотографию делают бесплатно в сервисном центре.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 21 (1117) от 21/05/19 Свежий номер

Земельное право

№ 21 (1117)
Отрасли практики

Мерным путем

РЕПОРТАЖ

Море от ума

Судебная практика

Делай сам

Тема номера:

Карта уместности

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?

Безусловно, нужна полная перезагрузка власти.

Да, все равно парламент не будет должным образом работать до выборов.

Для этого пока нет правовых оснований.

Незачем спешить — до плановых выборов осталось совсем немного.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні

Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика

V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом