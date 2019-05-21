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Минюст приглашает IT-компании к разработке платформы по мониторингу реформ в области прав человека

21 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Директорат по правам человека Министерства юстиции при поддержке Мониторинговой миссии ООН по правам человека начал работу над созданием онлайн-платформы для мониторинга выполнения Плана действий по реализации Национальной стратегии по правам человека (План действий) и приглашает ведущие IT-компании к сотрудничеству.

План действий — ключевой правительственный документ в области прав человека. Он объединяет усилия практически всех центральных органов исполнительной власти в вопросе защиты прав человека в Украине.

Мониторинг выполнения Плана действий — неотъемлемая часть деятельности Минюста. Ежеквартально, а также раз в год директорат формирует отчеты о выполнении Плана действий в соответствии со специально разработанной методологией. Информацию о своей работе предоставляют ответственные исполнители.

Как подчеркивают коллеги из Мониторинговой миссии ООН по правам человека, международный опыт показывает, что эффективность реализации планов в области прав человека напрямую зависит от того, насколько качественно и прозрачно осуществляется мониторинг их выполнения.

Помочь в этом может осуществление мониторинга через открытую онлайн-платформу. Прямая связь между исполнителями, доступность комментариев от представителей общественности, удобная статистика, постоянная обновляемость и многие другие действия, которые доступны очень ограниченно или недоступны вообще, может полноценно обеспечить онлайн-платформа.

Учитывая это, директорат по правам человека Министерства юстиции приглашает к участию в консультационной встрече по созданию онлайн-платформы специалистов в сфере IT и представителей IT-компаний.

Подробности доступны по ссылке.

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