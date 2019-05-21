Станислав Шевчук обжаловал увольнение с должности судьи и Председателя КСУ

Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение с должности судьи и Председателя Конституционного Суда.
«Обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании действий КСУ относительно моего увольнения незаконными, отмене постановления об увольнении и немедленном восстановлении меня на должностях судьи и председателя суда. Процесс будет максимально открытым и публичным. Я всегда отрыт к обществу и хочу, чтобы общество было в курсе этого процесса. А оценку действиям сторон предоставит суд», — написал он в Facebook.
Как известно, 14 мая с.г. г-ну Шевчуку выразили недоверие судьи КСУ, а затем уволили его по дисциплинарным мотивам.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні
Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика
V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: