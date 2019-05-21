Сегодня 21 мая 2019 года, 21:47

Станислав Шевчук обжаловал увольнение с должности судьи и Председателя КСУ

Станислав Шевчук намерен вернуться в КСУ

Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение с должности судьи и Председателя Конституционного Суда.

«Обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании действий КСУ относительно моего увольнения незаконными, отмене постановления об увольнении и немедленном восстановлении меня на должностях судьи и председателя суда. Процесс будет максимально открытым и публичным. Я всегда отрыт к обществу и хочу, чтобы общество было в курсе этого процесса. А оценку действиям сторон предоставит суд», — написал он в Facebook.

Как известно, 14 мая с.г. г-ну Шевчуку выразили недоверие судьи КСУ, а затем уволили его по дисциплинарным мотивам.