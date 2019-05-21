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BTI Brand Elite: в рейтинге международных юрфирм побеждает Skadden

21 мая 2019 года Источник:Pravo.ru

Аналитическая компания BTI представила обновленный рейтинг Brand Elite, в который вошли 28 организаций, ставших лучшими брендами юридического рынка в 2018 году.

Американская фирма Skadden возглавила список сильнейших юридических брендов по версии агентства BTI Consulting Group. Именно Skadden, по мнению ее клиентов, — самый подходящий вариант, в случае когда нужно отстоять интересы своей компании.

Всего в рейтинг за 2018 год вошли 28 фирм, получивших наибольшее признание на рынке. Согласно опросу BTI, им отдали предпочтение большинство глав юридических отделов крупнейших компаний.

Дебютантом этого года стала Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Фирма усовершенствовала свою практику и начала привлекать клиентов по рекомендациям.

Еще шесть компаний вернулись в список Brand Elite — это Seyfarth Shaw, Orrick, King & Spalding, Covington, Squire Patton Boggs, Ropes & Gray.

И лишь семь юрфирм оказываются в списке из года в год, на протяжении восьми лет существования рейтинга: это Skadden, Jones Day, Morgan Lewis, Hogan Lovells, Sidley, Baker McKenzie, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

При составлении рейтинга BTI проанализировала соответствие фирм критериям, по которым клиенты останавливают свой выбор на той или иной компании. Всего эксперты рассмотрели показатели 408 юрфирм. Независимый анализ основан на результатах опроса более чем 690 ведущих юристов компаний с миллиардными доходами.

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