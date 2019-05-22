Фонд госимущества поддержал легализацию деятельности риелторов

Фонд госимущества (ФГИ) совместно с профильными специалистами разработал проект закона «О брокерской деятельности в сфере недвижимости». Чиновники уверены, что «этот закон поможет установить общие правила функционирования в этой области», сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.
«На данный момент отсутствует какое-либо законодательное регулирование брокерской деятельности, нет нормативной базы, которая устанавливала бы общие правила деятельности в этой сфере. И главное — не определены правовые последствия за нарушения законодательства», — отметил Трубаров.
Именно это, по его мнению, и спровоцировало появление на рынке так называемых серых риелторов, чья деятельность не всегда профессиональная и качественная, а иногда вообще жульническая.
Также закон предусматривает такую должность, как агент по недвижимости, то есть помощник брокера. Он должен будет пройти профессиональную подготовку и получить соответствующее свидетельство о прохождении обучения. Вместе с тем, добавляет Трубаров, проводить брокерскую работу в сфере недвижимости сможет исключительно субъект брокерской деятельности, в штате которого есть хотя бы один брокер.
Авторы законопроекта также выдвигают к риелторам ряд требований. Так, согласно новому документу, брокер — это лицо с трехлетним опытом работы в сфере недвижимости, успешно прошедшее соответствующее тестирование. Кроме того, брокеров заставят каждые три года сдавать экзамен на подтверждение квалификации.
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