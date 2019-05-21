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Сегодня 21 мая 2019 года, 21:47

«Официально потерял неприкосновенность». А.Портнов подал заявление в ГБР против П.Порошенко

Андрей Портнов, экс-заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением Президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления.

Об этом он заявил на своем канале в Telegram.

«Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования, и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении», — заявил он.

Так, по словам Андрея Портнова, г-на Порошенко считают «причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий».