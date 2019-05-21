Андрей Портнов, экс-заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением Президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления.
Об этом он заявил на своем канале в Telegram.
«Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования, и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении», — заявил он.
Так, по словам Андрея Портнова, г-на Порошенко считают «причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий».
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