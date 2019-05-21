КСУ рассматривает закон о декоммунизации

Конституционный суд Украины проверит на соответствие Конституции закона о декоммунизации. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на «Радио Свобода».
Проверить на конституционность Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» просят 46 народных депутатов.
Заседание началось в 10.00 и в настоящий момент продолжается.
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