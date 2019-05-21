СМИ: Венесуэла решила отказаться от Visa и Mastercard

Центральный банк Венесуэлы совместно с местным Управлением банковского надзора решили запустить собственную платежную систему и полностью приостановить операции с Visa, Mastercard и Maestro к концу января 2020 года.
Как сообщает Banca y Negocios, операции по дебетовым картам указанных платежных систем должны быть прекращены в Венесуэле уже с 30 ноября, а по кредитным — с 30 января 2020 года.
Кроме того, банкам предписано сформировать собственную систему платежей путем расширения использования биометрической идентификации. Каждому банку в целом на реализацию программы отводится два месяца.
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