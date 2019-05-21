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Известные юристы вошли в состав Общественного совета при АМКУ

16 мая с.г. Антимонопольный комитет Украины принял решение об отказе в утверждении состава Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины в количестве 49 человек (согласно протоколу учредительного собрания по формированию нового состава Общественного совета от 26 февраля 2019 года).

В то же время Комитет признал утратившим силу распоряжение №1-рп «О внесении изменений в пункт 14 Положения об Общественном совете при Антимонопольном комитете Украины» от 23 февраля 2017 года.

Решение Комитета основывается на соблюдении требований нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Общественного совета.

Пунктом 7 Типового положения об общественном совете при министерстве, другом центральном органе исполнительной власти, Совете министров Автономной Республики Крым, областной, Киевской и Севастопольской городской, районной, районной в г.Киеве и Севастополе государственной администрации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 ноября 2010 года №996 (в редакции от 24 апреля 2019 №353), предусмотрено, что количественный состав Общественного совета не может превышать 35 человек.

Таким образом, в состав Общественного совета вошли 35 человек. Среди них оказались известные юристы — Александр Нагорный, Никита Нота, Лана Синичкина, Игорь Свечкарь, Александр Фефелов и другие.

Ознакомиться с полным перечнем членов Совета можно по ссылке.