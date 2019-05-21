Известные юристы вошли в состав Общественного совета при АМКУ

16 мая с.г. Антимонопольный комитет Украины принял решение об отказе в утверждении состава Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины в количестве 49 человек (согласно протоколу учредительного собрания по формированию нового состава Общественного совета от 26 февраля 2019 года).
В то же время Комитет признал утратившим силу распоряжение №1-рп «О внесении изменений в пункт 14 Положения об Общественном совете при Антимонопольном комитете Украины» от 23 февраля 2017 года.
Решение Комитета основывается на соблюдении требований нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Общественного совета.
Пунктом 7 Типового положения об общественном совете при министерстве, другом центральном органе исполнительной власти, Совете министров Автономной Республики Крым, областной, Киевской и Севастопольской городской, районной, районной в г.Киеве и Севастополе государственной администрации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 ноября 2010 года №996 (в редакции от 24 апреля 2019 №353), предусмотрено, что количественный состав Общественного совета не может превышать 35 человек.
Таким образом, в состав Общественного совета вошли 35 человек. Среди них оказались известные юристы — Александр Нагорный, Никита Нота, Лана Синичкина, Игорь Свечкарь, Александр Фефелов и другие.
Ознакомиться с полным перечнем членов Совета можно по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні
Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика
V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: