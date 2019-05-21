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Владимир Зеленский издал свой первый Указ на посту Президента

21 мая 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Президент Владимир Зеленский подписал свой первый указ о принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте Президента.

«В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в документе.

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