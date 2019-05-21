Власти США отложили запрет на ведение бизнеса с Huawei

Министерство торговли США объявило о временном разрешении на ведение бизнеса с китайской корпорацией Huawei. Оно будет действовать до 19 августа. Отсрочка не влияет на введенный президентом США Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в отношении компании из КНР.
Послабление даст Huawei и партнерам «обеспечить работу сети и оборудования, включая обновление и исправление программного обеспечения, в соответствии с юридически обязывающими контрактами и соглашениями», приводит AFP выдержку из сообщения министерства.
В понедельник стало известно, что сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения. Но пострадает от решения господина Трампа не только Huawei: если действие запрета затянется, то о скором распространении сетей 5G во всем мире можно будет забыть.
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