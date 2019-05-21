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SpaceX будет судиться с правительством США

21 мая 2019 года Источник:UBR

Компания Илона Маска SpaceX подала иск в Федеральный суд США. Она судится с федеральным правительством, сообщает The Washington Post со ссылкой на документы суда.

В частности, иск включает претензии к правительству относительно многомиллиардных закупок и контрактов по запуску спутников в интересах национальной обороны. Правда, сама компания попросила текст не раскрывать, так как он содержит конфиденциальную информацию. Но окончательное решение о том, оставлять ли этот иск секретным, должен принять сам суд.

Поскольку текст документа пока не раскрывают, неизвестно, какую именно программу госзакупок обжалует SpaceX. Однако, как предполагают журналисты, информация об иске появилась именно в то время, когда военно-воздушные силы США начали подготовку крупных контрактов на космические запуски, чья потенциальная стоимость оценивается в несколько миллиардов долларов. Контракты должны быть заключены с двумя компаниями, а с выбором подрядчиков Пентагон должен определиться уже в 2020 году.

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