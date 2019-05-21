Премьер сказал, когда уйдет в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку. Об этом он сказал во время брифинга 20 мая, передает «РБК-Украина».
«Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства», — отметил он.
Премьер-министр напомнил, что Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что правительство должно сложить полномочия.
«Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным Президентом», — сказал Гройсман.
Гройсман также добавил: «За три года работы правительства мне совершенно не стыдно за то, что нам удалось сделать, и насколько адекватно мы реагировали на вызовы и кризисы, которые перед нами стояли».
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