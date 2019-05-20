Сегодня 20 мая 2019 года, 23:43

От КУС в Большую Палату ВС делегирована Жанна Еленина

Для собрания судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС в составе ВС) самым сложным оказался вопрос относительно заполнения своей квоты в составе Большой Палаты. После нерезультативного первого этапа голосования (выборы проходили в два тура), неуспешным оказался и у этап (никому из трех претендентов – Жанне Елениной, Ирине Григорьевой, Николаю Мазуру - не удалось заручиться поддержкой как минимум 22 своих коллег), и только с третьей попытки - в ходе третьего этапа тайного голосования (проводилось среди двух кандидатур – Жанны Елениной и Ирины Григорьевой, еще один выдвинутый на эту должность претендент Николай Ковтунович снял свою кандидатуру) удалось определить победителя. В Большую Палату от КУС в составе ВС была делегирована Жанна Еленина, получившая в итоге 26 голосов «за» от своих коллег.

Рассмотрение остальных вопросов повестки дня собрания судей КУС в составе ВС, в том числе и формирование персонального состава Третьей судебной палаты Суда, которая будет специализироваться на рассмотрении «коррупционных» уголовных производств, перенесли на завтра. Судейский коллектив этого кассационного суда в составе ВС планирует собраться завтра в 15.00.