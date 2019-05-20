Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 мая 2019 года, 23:43

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

От КУС в Большую Палату ВС делегирована Жанна Еленина

20 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Для собрания судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС в составе ВС) самым сложным оказался вопрос относительно заполнения своей квоты в составе Большой Палаты. После нерезультативного первого  этапа голосования (выборы проходили в два тура), неуспешным оказался и у этап (никому из трех претендентов – Жанне Елениной,  Ирине Григорьевой, Николаю Мазуру - не удалось заручиться поддержкой как минимум 22 своих коллег), и только с третьей попытки - в ходе третьего этапа тайного голосования (проводилось среди двух кандидатур – Жанны Елениной и Ирины Григорьевой, еще один  выдвинутый на эту должность претендент Николай Ковтунович снял свою кандидатуру) удалось определить победителя. В Большую Палату от КУС в составе ВС была делегирована Жанна Еленина,  получившая в итоге 26 голосов «за» от своих коллег.

Рассмотрение остальных вопросов повестки дня собрания судей КУС в составе ВС, в том числе и формирование персонального состава Третьей судебной палаты Суда, которая будет специализироваться на рассмотрении «коррупционных» уголовных производств, перенесли на завтра. Судейский коллектив этого кассационного суда в составе ВС планирует собраться завтра в 15.00.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1116) от 14/05/19 Свежий номер

Защита бизнеса

№ 20 (1116)
Государство и юристы

На всех фондах

Отрасли практики

Настройщик роялти

Судебная практика

Бесспорный момент

Тема номера:

Модельный бизнес

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?

Безусловно, нужна полная перезагрузка власти.

Да, все равно парламент не будет должным образом работать до выборов.

Для этого пока нет правовых оснований.

Незачем спешить — до плановых выборов осталось совсем немного.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні

Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика

V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом