Сегодня 21 мая 2019 года, 11:50

Адвокат Юрий Демченко защитил интересы министра внутренних дел в диффамационном споре

Партнер АО Litigation Group, адвокат Юрий Демченко, защитил деловую репутацию министра внутренних дел, Авакова Арсена Борисовича в Днепровском районном суде г. Киева.

15 мая с.г. Днепровский районный суд г. Киева, вынес решение которым удовлетворил иск Арсена Авакова о защите чести, достоинства и деловой репутации к Михаилу Саакашвили и телеканалу ZIK и признал недостоверной информацию об иностранном гражданстве министра внутренних дел. Согласно решения суда г-н Саакашвили обязан в прямом эфире телеканале ZIK опровергнуть свои слова о иностранном гражданстве г-на Авакова и указать, что такая информация является недостоверной.