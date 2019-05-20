Сегодня 20 мая 2019 года, 23:47

Судьи КГС ВС создали три судебные палаты

Состоялось собрание судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

На собрание зарегистрировалось 47 судей из 52, (четыре судьи представлены в Большой Палате ВС).

На повестке дня - определение количественного и персонального состава судебных палат, постоянных составов коллегии судей. Судья докладчик Борис Гулько предложил внести в повестку дня ещё один вопрос - избрание судей Кассационного гражданского суда в Большую Палату ВС.

Борис Гулько представил свое виденье количественного и персонального состава судебных палат, предложив создать три судебных палаты. В то же время от судей поступило предложение утвердить четыре судебные палаты, в состав которых будет входить равное количество судей - по 12 в каждой палате, что будет соответствовать принципу сбалансированности и способствовать обеспечению единства судебной практики.

Для того чтобы провести рейтинговое голосование по этому вопросу был объявлен перерыв. После короткой паузы точку в этой дискуссии поставил судья докладчик. Борис Гулько представил позицию руководителя аппарата Верховного суда, который сообщил, что данный вопрос принадлежит к компетенции Пленума, так как именно Пленум ВС имеет право изменить штатное расписание суда.

И все же по итогам голосования было принято решение утвердить три судебных палаты. Как и предлагалось, по 18 судей избрали в состав первой и второй судебной палаты. Третью судебную палату - в составе 16 судей, из которых 12 действующих и четыре откомандированных в Большую Палату. Так, в состав Большой Палаты ВС избрали следующих судей: Дмитрия Гудиму, Наталию Лященко, Елену Сытник, Олега Ткачука.