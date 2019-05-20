Сегодня 20 мая 2019 года, 23:44

Коллектив КУС в составе ВС застопорился в вопросе избрания судьи в Большую Палату

Собрание судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС в составе ВС) продолжает свою работу. Коллектив Суда рассмотрел вопрос относительно делегирования судьи КУС в составе ВС в Большую Палату Суда.

Напомним, что состав Большой Палаты ВС был сформирован еще полтора года назад, когда наивысший суд в системе судоустройства Украины начинал свою работу. Тогда каждый кассационный суд в составе ВС делегировал в этот постоянно действующий коллегиальный орган в составе ВС по четыре своих представителя. Отметим, что, согласно профильному судейскому закону, Большая Палата ВС состоит из 21 судьи: по пять судей от каждого кассационного суда и Председатель ВС.

На должность судьи Большой Палаты от КУС в составе ВС было выдвинуто две кандидатуры — Жанны Елениной и Ирины Григорьевой. Первый тур тайного голосования оказался безрезультатным: за Жанну Еленину проголосовали 19 судей, кандидатуру Ирины Григорьевой поддержали 14 судей. При этом из 42 бюллетеней 9 были признаны недействительными, а чтобы считаться избранным, кандидат должен был набрать 22 голоса.

Итоги повторного тайного волеизъявления также не оказались результативными: за г-жу Еленину проголосовало 19, за г-жу Григорьеву — 17. Шесть из 42 бюллетеней признаны недействительными.

Коллектив Суда приступил к новому этапу голосования. Были выдвинуты три кандидата — два прежних претендента — Жанна Еленина и Ирина Григорьева, а также Николай Мазур.