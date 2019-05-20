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Министры П.Петренко и С.Кубив примут участие в Форуме по защите прав потребителей

20 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

В столице пройдет II Всеукраинский форум «Защищенный потребитель — конкурентоспособный бизнес — европейский выбор Украины».

Узнать подробности можно по ссылке в Facebook.

Программа мероприятия следующая:

8.30 – 9.00: регистрация участников.

9.00 – 9.30: открытие форума первым вице-премьер-министром Украины — министром экономического развития и торговли Степаном Кубивом и министром юстиции Украины Павлом Петренко.

9.30 – 10.40: Секция «Проактивность. Знания. Защищенность» с участием Натальи Притульской, Оксаны Головко-Гавришевой, Олега Цильвика и Ольги Фреюк.

10.40 – 12.00: секция «Бизнес — партнер потребителя». Среди спикеров — Сергей Бадридтинов, Александр Громыко, София Арасланова, Ольга Беликова и Сергей Деревцова.

12.00 – 12.45: секция «Государство — инноватор». Владислав Власюк презентует проект «Я имею право». Татьяна Гринчук расскажет больше об инновационном мобильном приложении для бизнеса и потребителей «Покупай безопасное».

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