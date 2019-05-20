Министры П.Петренко и С.Кубив примут участие в Форуме по защите прав потребителей

В столице пройдет II Всеукраинский форум «Защищенный потребитель — конкурентоспособный бизнес — европейский выбор Украины».
Узнать подробности можно по ссылке в Facebook.
Программа мероприятия следующая:
8.30 – 9.00: регистрация участников.
9.00 – 9.30: открытие форума первым вице-премьер-министром Украины — министром экономического развития и торговли Степаном Кубивом и министром юстиции Украины Павлом Петренко.
9.30 – 10.40: Секция «Проактивность. Знания. Защищенность» с участием Натальи Притульской, Оксаны Головко-Гавришевой, Олега Цильвика и Ольги Фреюк.
10.40 – 12.00: секция «Бизнес — партнер потребителя». Среди спикеров — Сергей Бадридтинов, Александр Громыко, София Арасланова, Ольга Беликова и Сергей Деревцова.
12.00 – 12.45: секция «Государство — инноватор». Владислав Власюк презентует проект «Я имею право». Татьяна Гринчук расскажет больше об инновационном мобильном приложении для бизнеса и потребителей «Покупай безопасное».
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні
Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика
V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: