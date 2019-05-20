Судья КХС ВС Юрий Власов избран в состав Большой Палаты ВС

Судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Юрий Власов избран в состав Большой Палаты ВС.
В частности, по результатам тайного голосования на заседании собрания судей указанного суда, состоявшегося сегодня, за кандидатуру Юрия Власова отдали свои голоса 32 судьи из 39, принимавших участие в заседании собрания судей КХС ВС.
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