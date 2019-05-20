Судья КХС ВС Юрий Власов избран в состав Большой Палаты ВС

Vox Populi

Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?

Безусловно, нужна полная перезагрузка власти.

Да, все равно парламент не будет должным образом работать до выборов.

Для этого пока нет правовых оснований.

Незачем спешить — до плановых выборов осталось совсем немного.