Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 мая 2019 года, 23:44

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В КУС в составе ВС определили специализацию Третьей судебной палаты: она будет рассматривать «коррупционные» производства

20 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня состоялось собрание судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС в составе ВС). Вначале председатель этой кассационной инстанции Станислав Кравченко представил коллективу 13 новых судей — победителей второго конкурса в наивысшую судебную инстанцию страны, которые были назначены указом главы государства 7 мая с.г. Сегодня явка судей 100% — в заседании собрания судей КУС в составе ВС принимают участие 42 судьи, подчеркнул председательствующий.

С учетом кадрового пополнения коллектив Суда первым рассмотрел вопрос относительно определения специализации Третьей судебной палаты КУС в составе ВС. Станислав Кравченко предложил остановиться на следующем концепте: Третья судебная палата будет рассматривать так называемые коррупционные уголовные производства, в том числе дела, которые подсудны Высшему антикоррупционному суду (ВАС). Некоторые из судей высказали свои предостережения относительно введения такой специализации: один из главных аргументов против — тот факт, что законодатель не предусмотрел введения соответствующей специализации. Отметим, что в Законе Украины «О судоустройстве и статусе судей» введение конкретной, обязательной специализации предусмотрено для судебных палат Кассационных хозяйственного и административного судов в составе ВС. При этом в части 7 статьи 37 указанного закона прописывается, что другие палаты в кассационных судах создаются по решению собрания судей соответствующей инстанции.

Вопрос относительно введения «антикоррупционной» специализации для новой судебной палаты КУС в составе ВС был поставлен на голосование. В результате такую идею поддержали 38 судей, двое высказались против, еще двое воздержались. Таким образом Третья судебная палата КУС в составе ВС будет рассматривать, в частности, уголовные производства относительно преступлений, предусмотренных статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368, 369-2, 206-2, 209, 211, 366-1 Уголовного кодекса Украины (подсудность ВАС).

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1116) от 14/05/19 Свежий номер

Защита бизнеса

№ 20 (1116)
Государство и юристы

На всех фондах

Отрасли практики

Настройщик роялти

Судебная практика

Бесспорный момент

Тема номера:

Модельный бизнес

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?

Безусловно, нужна полная перезагрузка власти.

Да, все равно парламент не будет должным образом работать до выборов.

Для этого пока нет правовых оснований.

Незачем спешить — до плановых выборов осталось совсем немного.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні

Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика

V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом