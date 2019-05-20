Сегодня 20 мая 2019 года, 23:44

В КУС в составе ВС определили специализацию Третьей судебной палаты: она будет рассматривать «коррупционные» производства

Сегодня состоялось собрание судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС в составе ВС). Вначале председатель этой кассационной инстанции Станислав Кравченко представил коллективу 13 новых судей — победителей второго конкурса в наивысшую судебную инстанцию страны, которые были назначены указом главы государства 7 мая с.г. Сегодня явка судей 100% — в заседании собрания судей КУС в составе ВС принимают участие 42 судьи, подчеркнул председательствующий.

С учетом кадрового пополнения коллектив Суда первым рассмотрел вопрос относительно определения специализации Третьей судебной палаты КУС в составе ВС. Станислав Кравченко предложил остановиться на следующем концепте: Третья судебная палата будет рассматривать так называемые коррупционные уголовные производства, в том числе дела, которые подсудны Высшему антикоррупционному суду (ВАС). Некоторые из судей высказали свои предостережения относительно введения такой специализации: один из главных аргументов против — тот факт, что законодатель не предусмотрел введения соответствующей специализации. Отметим, что в Законе Украины «О судоустройстве и статусе судей» введение конкретной, обязательной специализации предусмотрено для судебных палат Кассационных хозяйственного и административного судов в составе ВС. При этом в части 7 статьи 37 указанного закона прописывается, что другие палаты в кассационных судах создаются по решению собрания судей соответствующей инстанции.

Вопрос относительно введения «антикоррупционной» специализации для новой судебной палаты КУС в составе ВС был поставлен на голосование. В результате такую идею поддержали 38 судей, двое высказались против, еще двое воздержались. Таким образом Третья судебная палата КУС в составе ВС будет рассматривать, в частности, уголовные производства относительно преступлений, предусмотренных статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368, 369-2, 206-2, 209, 211, 366-1 Уголовного кодекса Украины (подсудность ВАС).