Собрание судей Верховного Суда в Кассационном административном суде определилось со своими представителями в Большой Палате Верховного Суда.
По результатам тайного голосования Татьяна Анцупова набрала 37 голосов коллег, Михаил Грыцив — 40, Игорь Железный — 23, Наталия Мартинюк — пять голосов. Следовательно, судьями Большой Палаты ВС избраны Михаил Грыцив и Татьяна Анцупова.
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