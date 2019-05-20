Сегодня 20 мая 2019 года, 23:44

Право на подачу жалобы в КСУ — тема лекции Александра Водянникова

О конституционной жалобе как инструменте и средстве влияния на практику рассмотрения административных дел рассказал слушателям Legal High School Александр Водянников, национальный советник по юридическим вопросам Координатора проектов в Украине ОБСЕ, к.ю.н. Он отметил, что до внесения изменений в Конституцию обращение с жалобой в Конституционный Суд было усложнено, поэтому граждане предпочитали обращаться в Европейский суд по правам человека. В ходе конституционной реформы были внесены изменения в статью 55 и статью 151-1 Конституции Украины.

Теперь в соответствии со статьей 55 Конституции каждому гарантируется право обратиться с конституционной жалобой в Конституционный Суд Украины на основаниях, установленных настоящей Конституцией, и в порядке, определенном законом. Статья 151-1 устанавливает, что Конституционный Суд Украины решает вопрос о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона Украины по конституционной жалобе лица, считающего, что примененный в окончательном судебном решении по его делу закон Украины противоречит Конституции Украины. Конституционная жалоба может быть подана в случае, если все остальные внутренние средства правовой защиты исчерпаны.

По словам лектора, согласно положениям статьи 151-1 конституционная жалоба — это обращение в КСУ с обжалованием конституционности закона. В ходе лекции была рассмотрена возможность обжалования пробелов в законе по конституционным жалобам. Лектор проанализировал составляющие этой статьи Конституции, отметив, что конституционная жалоба — это инструмент защиты конституционных прав и свобод лица, а право на конституционную жалобу имеет такое же конституционное значение, как и право на суд в частях 1 и 2 статьи 55 Конституции.

Говоря об оформлении конституционной жалобы, лектор отметил, что в ней должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество, адрес или полное название и местонахождение юридического лица, а также номер средства связи, адрес электронной почты в случае их наличия;

2) сведения об уполномоченном лице, действующем от имени субъекта права на конституционную жалобу;

3) краткое изложение окончательного судебного решения, в котором были применены соответствующие положения закона Украины;

4) описание хода рассмотрения соответствующего дела в судах;

5) конкретные положения закона Украины, которые предстоит проверить на соответствие Конституции Украины, и конкретные положения Конституции Украины, на соответствие которым предстоит проверить закон Украины;

6) обоснования утверждений относительно неконституционности закона Украины (его отдельных положений) с указанием того, какое из гарантированных Конституцией Украины прав человека, по мнению субъекта права на конституционную жалобу, нарушено в результате применения закона;

7) сведения о документах и материалах, на которые ссылается субъект права на конституционную жалобу, с предоставлением копий этих документов и материалов;

8) перечень прилагаемых документов и материалов.

После подачи жалобы дается месяц на определение приемлемости жалобы, и только после этого суд будет ее рассматривать. По словам Александра Водянникова, менее 1% поданных жалоб проходят через это «сито» и рассматриваются судом по сути.

В ходе рассмотрения дела суд может выдать обеспечительный приказ в исключительных случаях. По результатам рассмотрения конституционной жалобы суд имеет право:

признать закон (отдельные его положения) неконституционными;

признать закон (отдельные его положения) конституционным, но толкование общими судами — неконституционным.

Также КСУ наделен полномочиями по разъяснению порядка исполнения решения.

Лектор коснулся проблемы исполнения решений КСУ по конституционным жалобам. Решение КСУ является основанием для пересмотра судебных решений в связи с исключительными обстоятельствами, но только если такие решения еще не исполнены. Заявление о пересмотре судебного решения суда первой инстанции подается в суд, который принял судебное решение, а заявление о пересмотре судебных решений судов апелляционной и кассационной инстанций, которыми изменено или отменено судебное решение, подается в суд той инстанции, которым изменено или принято новое судебное решение. Законом о КСУ предусмотрены полномочия по предоставлению обязательного разъяснения порядка исполнения решения по ходатайству субъекта конституционной жалобы.