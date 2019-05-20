ВККС: работа Комиссии заблокирована неизвестными

20 мая 2019 года неизвестные лица спортивной внешности в количестве около 20 человек, которые называют себя общественными активистами, однако не указывая, какую общественную организацию они представляют, блокируют вход в Высшую квалификационную комиссию судей Украины. Они заблокировали вход в здание ВККС части членов Комиссии.
Таким образом, сегодня работа ВККС в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано. Об инциденте в 8.40 сообщено в Национальную полицию Украины.
Как подчеркнули в Комиссии, такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений, которые удалось в последнее время достичь Украине совместно с международными партнерами.
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