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СМИ: Россия перестанет игнорировать споры с Украиной в Гааге

20 мая 2019 года Источник:Pravo.ru

Россия обжаловала два решения международного арбитража в Гааге по искам украинских компаний. Об этом сообщил министр юстиции Александр Коновалов, передает Pravo.ru.

По его словам, ранее российских представителей на этих процессах не было. Россия по-прежнему считает международные арбитражи «не имеющими компетенции в данной части», пишут «Ведомости». Однако министр пообещал, что впредь власти РФ будут принимать участие в подобных спорах, инициированных Украиной или другими странами.

«Мы видим, что в отношении России идет полномасштабная юридическая война и далеко не всегда добросовестными способами. И это требует более жесткого противостояния, в том числе на ранних этапах», — пояснил г-н Коновалов.

Сейчас суд в Гааге рассматривает претензии Украины относительно прав на прибрежные воды Черного и Азовского морей. Кроме того, в 2015—2017 годах туда поступило семь заявлений от украинских компаний, лишившихся имущества в Крыму после присоединения полуострова к РФ. В мае 2018 года арбитраж присудил 18 компаниям около 159 млн евро. А в минувшем апреле Россию обязали выплатить 44,4 млн долларов США по иску «Укрнафты».

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