Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 мая 2019 года, 23:44

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Упрощенное производство по административным делам — в центре внимания слушателей LHS

20 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Об упрощенном производстве по административным делам, образцовых делах и практике Верховного Суда рассказал слушателям Legal High School Александр Кравец, советник МЮГ Eterna Law. По его словам, понятия «образцовое дело», «типовое дело» появились после внесения изменений в Кодекс административного судопроизводства, и теперь уже сложилась судебная практика по рассмотрению таких категорий дел.

Отдельно лектор остановился на рассмотрении дел в порядке упрощенного производства. Лектор отметил, что в порядке упрощенного производства рассматриваются дела незначительной сложности. При решении вопроса о рассмотрении дела в порядке письменного производства суд учитывает количество участников дела и объем доказательств, целесообразность назначения экспертизы, значительный общественный интерес к делу и тому подобное. При наличии этих факторов дело рассматривается в обычном формате.

Основные особенности упрощенного производства — отсутствие подготовительного заседания, срок рассмотрения такого дела — 60 дней, рассмотрение дела осуществляется по имеющимся материалам.

В соответствии со статьей 263 Кодекса административного судопроизводства суд рассматривает по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела (в письменном производстве) следующие дела:

1) об обжаловании бездействия субъекта властных полномочий или распорядителя информации относительно рассмотрения обращения или запроса на информацию;

2) об обжаловании физическими лицами решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий относительно исчисления, назначения, перерасчета, осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат, социальных выплат нетрудоспособным гражданам, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, выплат и льгот детям войны, других социальных выплат, доплат, социальных услуг, помощи, защиты, льгот;

3) о прекращении по обращению субъекта властных полномочий юридических лиц или предпринимательской деятельности физических лиц — предпринимателей в случаях, определенных законом, или отмене государственной регистрации прекращения юридических лиц или предпринимательской деятельности физических лиц — предпринимателей;

4) о взыскании денежных сумм на основании решения субъекта властных полномочий, в отношении которых завершился установленный КАС Украины срок обжалования и сумма которых не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

5) об обжаловании физическими лицами решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий относительно въезда (выезда) на временно оккупированную территорию.

При этом дела, определенные частью 1 настоящей статьи, суд рассматривает в срок не более 30 дней со дня открытия производства по делу.

Лектор подчеркнул, что образцовое дело — также одна из новелл КАС. Практика этих дел широко распространяется: в 2018 году и 1 квартале 2019 года Верховным Судом рассмотрено 70 образцовых дел и вынесено 13 решений, из них шесть вступили в законную силу, вынесены три постановления о возвращении дел как не соответствующих признакам образцового, рассмотрение четырех дел еще продолжается.

Как отметил Александр Кравец, в случае, когда в производстве одного или нескольких административных судов находятся типовые административные дела, количество которых определяет целесообразность принятия образцового решения, суды, рассматривающие одно или более таких дел, могут обратиться в Верховный Суд с представлением о рассмотрении одного из них Верховным Судом как судом первой инстанции.

При этом типовыми могут быть дела, ответчиком в которых выступает один и тот же субъект властных полномочий (его обособленные структурные подразделения), спор возник на аналогичных основаниях, в отношениях, регулируемых одними нормами права, а истцами заявлены аналогичные требования.

По словам лектора, в решении суда, принятом по результатам рассмотрения образцового дела, Верховный Суд должен среди прочего указать признаки типовых дел, обстоятельства образцового дела, которые обусловливают типичное применение норм материального права, и порядок их применения. В дальнейшем позиция Верховного Суда в таком образцовом деле должна учитываться судами, которые будут рассматривать аналогичные типовые дела (соответствующие признакам, изложенным в решении Верховного Суда по результатам рассмотрения образцового дела). Лектор привел примеры образцовых дел и проанализировал практику Верховного Суда по этому вопросу.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1116) от 14/05/19 Свежий номер

Защита бизнеса

№ 20 (1116)
Государство и юристы

На всех фондах

Отрасли практики

Настройщик роялти

Судебная практика

Бесспорный момент

Тема номера:

Модельный бизнес

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?

Безусловно, нужна полная перезагрузка власти.

Да, все равно парламент не будет должным образом работать до выборов.

Для этого пока нет правовых оснований.

Незачем спешить — до плановых выборов осталось совсем немного.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні

Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика

V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом