Сегодня 20 мая 2019 года, 23:44

Упрощенное производство по административным делам — в центре внимания слушателей LHS

Об упрощенном производстве по административным делам, образцовых делах и практике Верховного Суда рассказал слушателям Legal High School Александр Кравец, советник МЮГ Eterna Law. По его словам, понятия «образцовое дело», «типовое дело» появились после внесения изменений в Кодекс административного судопроизводства, и теперь уже сложилась судебная практика по рассмотрению таких категорий дел.

Отдельно лектор остановился на рассмотрении дел в порядке упрощенного производства. Лектор отметил, что в порядке упрощенного производства рассматриваются дела незначительной сложности. При решении вопроса о рассмотрении дела в порядке письменного производства суд учитывает количество участников дела и объем доказательств, целесообразность назначения экспертизы, значительный общественный интерес к делу и тому подобное. При наличии этих факторов дело рассматривается в обычном формате.

Основные особенности упрощенного производства — отсутствие подготовительного заседания, срок рассмотрения такого дела — 60 дней, рассмотрение дела осуществляется по имеющимся материалам.

В соответствии со статьей 263 Кодекса административного судопроизводства суд рассматривает по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела (в письменном производстве) следующие дела:

1) об обжаловании бездействия субъекта властных полномочий или распорядителя информации относительно рассмотрения обращения или запроса на информацию;

2) об обжаловании физическими лицами решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий относительно исчисления, назначения, перерасчета, осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат, социальных выплат нетрудоспособным гражданам, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, выплат и льгот детям войны, других социальных выплат, доплат, социальных услуг, помощи, защиты, льгот;

3) о прекращении по обращению субъекта властных полномочий юридических лиц или предпринимательской деятельности физических лиц — предпринимателей в случаях, определенных законом, или отмене государственной регистрации прекращения юридических лиц или предпринимательской деятельности физических лиц — предпринимателей;

4) о взыскании денежных сумм на основании решения субъекта властных полномочий, в отношении которых завершился установленный КАС Украины срок обжалования и сумма которых не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

5) об обжаловании физическими лицами решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий относительно въезда (выезда) на временно оккупированную территорию.

При этом дела, определенные частью 1 настоящей статьи, суд рассматривает в срок не более 30 дней со дня открытия производства по делу.

Лектор подчеркнул, что образцовое дело — также одна из новелл КАС. Практика этих дел широко распространяется: в 2018 году и 1 квартале 2019 года Верховным Судом рассмотрено 70 образцовых дел и вынесено 13 решений, из них шесть вступили в законную силу, вынесены три постановления о возвращении дел как не соответствующих признакам образцового, рассмотрение четырех дел еще продолжается.

Как отметил Александр Кравец, в случае, когда в производстве одного или нескольких административных судов находятся типовые административные дела, количество которых определяет целесообразность принятия образцового решения, суды, рассматривающие одно или более таких дел, могут обратиться в Верховный Суд с представлением о рассмотрении одного из них Верховным Судом как судом первой инстанции.

При этом типовыми могут быть дела, ответчиком в которых выступает один и тот же субъект властных полномочий (его обособленные структурные подразделения), спор возник на аналогичных основаниях, в отношениях, регулируемых одними нормами права, а истцами заявлены аналогичные требования.

По словам лектора, в решении суда, принятом по результатам рассмотрения образцового дела, Верховный Суд должен среди прочего указать признаки типовых дел, обстоятельства образцового дела, которые обусловливают типичное применение норм материального права, и порядок их применения. В дальнейшем позиция Верховного Суда в таком образцовом деле должна учитываться судами, которые будут рассматривать аналогичные типовые дела (соответствующие признакам, изложенным в решении Верховного Суда по результатам рассмотрения образцового дела). Лектор привел примеры образцовых дел и проанализировал практику Верховного Суда по этому вопросу.