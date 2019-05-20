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Омбудсмен представила доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека за 2018 год

20 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова представила доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2018 год на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Об этом информирует сайт омбудсмена.

В докладе приведены случаи нарушения прав и свобод человека, меры, которые принимаются Уполномоченным по результатам проверок и мониторинговых визитов.

Также подготовлены рекомендации органам государственной власти, местного самоуправления и другим субъектам по устранению нарушений или недопущения их в дальнейшем.

Впрочем, некоторые проблемы с соблюдением прав человека, о которых говорится в докладе, невозможно урегулировать из-за отсутствия соответствующего законодательства.

По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать парламенту включить в повестку дня сессии Верховной Рады Украины заслушивание доклада Уполномоченного.

С текстом ежегодного доклада Уполномоченного за 2018 год можно ознакомиться по ссылке.

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