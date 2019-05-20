Сегодня 20 мая 2019 года, 23:44

Доказательство в административном споре — тема лекции Виталия Щавинского

О бремени доказывания в административном споре рассказал слушателям Legal High School заместитель председателя Киевского окружного административного суда Виталий Щавинский, который привел яркие примеры, когда участники спора игнорируют обязанность доказывания. По его словам, административная юстиция имеет определенную особенность в распределении обязанностей доказывания. Обычно доказывание возлагалось на представителя государственного органа, однако законодатель изменил эту норму, и теперь частично бремя доказывания возлагается на другую сторону процесса, в результате чего возросла состязательность процесса административного судопроизводства.

Лектор назвал нормы Кодекса административного судопроизводства, согласно которым в административных делах о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность по доказыванию правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика. При этом он подчеркнул, что в таких делах субъект властных полномочий не может ссылаться на доказательства, которые не были положены в основу обжалуемого решения, за исключением случаев, когда он докажет, что им были приняты все возможные меры для их получения до принятия обжалуемого решения, но они не были получены по независящим от него причинам.

К тому же суд не может истребовать доказательства у истца в административных делах о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий, кроме доказательств в подтверждение обстоятельств, при которых, по мнению истца, произошло нарушение его прав, свобод или интересов. Если же участник дела без уважительных причин не предоставит доказательства по предложению суда для подтверждения обстоятельств, на которые он ссылается, суд решает дело на основании имеющихся доказательств. Таким образом, все имеющиеся доказательства должны подаваться одновременно с иском, иначе они не будут рассмотрены судом.

Лектор отметил, что суд может приобщить к делу в качестве доказательства приговор суда, которого не было на момент подачи иска.

Говоря об основаниях освобождения от доказывания, лектор указал, что таким основанием может стать приговор или определение суда об освобождении лица от ответственности.

В определенных категориях дел (например, касающихся нарушений правил торговли) применение преюдиции зависит от личности нарушителя, если нарушение совершил сам частный предприниматель и его привлекли к ответственности, это решение применяется как преюдиция, а если нарушение совершил наемный работник и его привлекли к ответственности, преюдиция не применяется.

Когда дело касается спора между предприятием и налоговым органом о правомерности доначисления налоговых обязательств, обязанность доказывания нарушения возлагается на налоговый орган, однако на предприятие также возлагается обязанность доказывания в суде добросовестного исполнения налоговых обязательств и требований Налогового кодекса в части надлежащего ведения бухгалтерского учета.

Виталий Щавинский иллюстрировал свои тезисы примерами реальных судебных дел. Он отметил, что суд вынужден принимать решение в пользу лица, поскольку представитель государственного органа не представил доказательств. По его словам, должностные лица государственных органов часто игнорируют обязанность доказывания по объективным причинам (большая загруженность, постоянные реорганизации и т.д.).

Лектор подчеркнул, что во время судебного спора недостаточно возразить против доказательств представителя государственного органа — нужно еще и предоставить доказательства их сбора с нарушением норм законодательства их несоответствия фактическим обстоятельствам дела. Лектор отметил, что правовая позиция в суде представителя лица должна быть активной, иначе получить положительное решение суда будет проблематично. Лектор ознакомил с особенностями рассмотрения видов доказательств в административном процессе, в частности, особенностями использования в качестве доказательства заключения эксперта, а также электронных доказательств.

Говоря о показаниях свидетелей как о доказательстве в административном процессе, Виталий Щавинский отметил, что нередко возникает необходимость допросить в качестве свидетеля должностное лицо, однако эти лица, как правило, избегают дачи показаний. Лектор советует слушателям Legal High School в таком случае проявлять активную наступательную позицию и просить суд применить к таким свидетелям принуждение.