Сегодня 20 мая 2019 года, 23:45

«Репутация, это когда вас рекомендуют и хотят работать с вами», — уверена Екатерина Засуха, директор и управляющий партнер агентства по управлению репутацией «Эффективные коммуникации» (EFCOM), лектор LHS

Отойти от традиционных способов продвижения личного и корпоративного бренда слушателям Школы развития юридического бизнеса предложила Екатерины Засуха, директор и управляющий партнер агентства по управлению репутацией «Эффективные коммуникации» (EFCOM).

На юридическом рынке большинство фирм выбирают один и тот же путь в вопросе построения своей репутации. В результате сложно понять, чем же они отличаются, кто из них станет более надежным партнером для клиента.

Екатерина Засуха предлагает руководствоваться здравым смыслом и начинать работу по построению репутации с простых вопросов:

- какую репутацию я хочу, в чем конкретно она должна проявиться, что станет для меня показателем высокой репутации?

- в чьих глазах, в чьем мнении я хочу сформировать репутацию?

Чем четче вы ответите на эти вопросы, тем понятнее будет, какие шаги по построению репутации нужно будет сделать.

Например, показателем высокой репутации в глазах клиентов могут быть рекомендации. Ответьте себе на вопрос: кто должен порекомендовать вашу фирму, кому, сколько раз в течение года? Так вы получите готовую задачу для выполнения.

Или другой пример: репутация работодателя. Вы формулируете, что она важна в глазах нынешних сотрудников, и показателем высокой репутации будет то, что коллеги будут рекомендовать фирму своим знакомым как отличное место работы, показателем может быть высокий уровень вовлеченности или низкий показатель увольнений. Как вы видите высокую репутацию своей фирмы в глазах потенциальных сотрудников? Например, в десятках мотивационных писем от желающих работать у вас.

Репутация в экспертной среде — это тоже не нечто абстрактное. Это когда конкретные люди приглашают вас спикером, зовут на руководящие позиции в отраслевых ассоциациях, выбирают именно вас в профессиональных конкурсах.

На рынках интеллектуальных услуг продукт неотделим от человека, который его создает. За юридическими услугами всегда стоят конкретные люди, чей репутационный вес определяет стоимость, которую клиент готов заплатить за услугу.

Отсюда второй важный вывод: нельзя строить репутацию фирмы отдельно от ее ключевых экспертов. Именно на их языке разговаривает ваш юридический бренд. И от того, насколько ваши фронтмены умеют строить коммуникацию с разными аудиториями, будет (или не будет) расти ваш репутационный капитал. Иногда эффективный нетворкинг дается юристам очень тяжело, равно как и тяжело им отказываться от канцеляризмов в речи, говорить на простом и понятном языке.

Тем не менее важно развивать свои коммуникационные навыки, потому что репутация — это результат не только того, что вы делаете, но и того, о чем вы говорите и что другие думают или говорят о вас (определение Chartered Institute of Public Relations).

Как проверить свою репутацию? Обратной связью. Спрашивайте! У клиентов, у партнеров, у потенциальных и нынешних сотрудников. Если не уверены, что вам ответят искренне — привлекайте независимых консультантов для репутационного аудита. Только обратная связь даст вам четкое понимание того, где вы сейчас, и позволит обозначить репутационные цели. Эти рекомендации не rocket science, это здравый смысл, резюмирует лектор.

Не делайте того, что модно, дорого, не повторяйте за конкурентами. Задавайте себе вопросы, ставьте цели в формулировках «КТО должен будет почувствовать, подумать, сделать ЧТО» и это будет только ваша, уникальная репутационная стратегия, которая точно приведет к успеху.