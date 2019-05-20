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Судья КАС ВС Ирина Сапрыкина выбыла из состава Большой Палаты ВС

20 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

В Верховном Суде начало работу собрание судей Кассационного административного суда. На собрании присутствуют 54 судьи (на сегодняшний день в КАС 55 судей).

Первый вопрос повестки дня — избрание судей КАС ВС в состав Большой Палаты ВС. Перед тем как перейти к рассмотрению вопроса, председатель КАС ВС Михаил Смокович сообщил, что поступило заявление судьи Ирины Сапрыкиной о досрочном выходе из состава Большой Палаты ВС.

Присутствующий на собрании секретарь Большой Палаты ВС Всеволод Князев попросил подержать это заявление, так как судья не может продолжать работу в таком интенсивном темпе по состоянию здоровья. Собрание судей поддержало заявление судьи — Ирина Сапрыкина выбыла из состава Большой Палаты ВС, следовательно, административная юрисдикция будет избирать двух судей в Большую Палату ВС.

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