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НБУ обеспокоился защитой прав пользователей платежных карточек

20 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины намерен усилить защиту прав пользователей платежных карточек.

Для этого предлагается установить дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись:

● банк-эмитент должен после получения соответствующего сообщения от пользователя восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществлением этого перевода, не позднее следующего рабочего дня (кроме случая, когда банк имеет основания считать действия пользователя неправомерными, о чем уведомлены правоохранительные органы);

● пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которые им обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к утрате, незаконному использованию пина или другой информации, которая позволяет инициировать платежные операции;

● банк-эмитент имеет право не возвращать пользователю на его счет сумму денежных средств в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас около 350 грн), если перевод, который оспаривался пользователем, был осуществлен с использованием утерянной/похищенной или незаконно используемой платежной карты и/или ее реквизитов, при этом пользователь сообщил банку о ее утрате/похищении или неправомерном использовании реквизитов только после проведения такого перевода.

Кроме того, регулятор планирует усовершенствовать порядок осуществления эмиссии электронных платежных средств и операций с их использованием в соответствии с международной практикой осуществления расчетов, в частности:

● обязать банк в договоре с клиентом определять порядок выдачи и передачи электронного платежного средства пользователю;

● предоставить права агентам банка осуществлять идентификацию/верификацию пользователя и передавать пользователю платежную карточку;

● предусмотреть права физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту;

● предоставить доверенному лицу клиента право получать платежную карту, но без права пользоваться ею.

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