НБУ обеспокоился защитой прав пользователей платежных карточек

Национальный банк Украины намерен усилить защиту прав пользователей платежных карточек.
Для этого предлагается установить дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись:
● банк-эмитент должен после получения соответствующего сообщения от пользователя восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществлением этого перевода, не позднее следующего рабочего дня (кроме случая, когда банк имеет основания считать действия пользователя неправомерными, о чем уведомлены правоохранительные органы);
● пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которые им обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к утрате, незаконному использованию пина или другой информации, которая позволяет инициировать платежные операции;
● банк-эмитент имеет право не возвращать пользователю на его счет сумму денежных средств в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас около 350 грн), если перевод, который оспаривался пользователем, был осуществлен с использованием утерянной/похищенной или незаконно используемой платежной карты и/или ее реквизитов, при этом пользователь сообщил банку о ее утрате/похищении или неправомерном использовании реквизитов только после проведения такого перевода.
Кроме того, регулятор планирует усовершенствовать порядок осуществления эмиссии электронных платежных средств и операций с их использованием в соответствии с международной практикой осуществления расчетов, в частности:
● обязать банк в договоре с клиентом определять порядок выдачи и передачи электронного платежного средства пользователю;
● предоставить права агентам банка осуществлять идентификацию/верификацию пользователя и передавать пользователю платежную карточку;
● предусмотреть права физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту;
● предоставить доверенному лицу клиента право получать платежную карту, но без права пользоваться ею.
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