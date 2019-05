Сегодня 20 мая 2019 года, 23:44

Крупнейшие американские корпорации прекращают сотрудничество с Huawei из-за позиции властей США (обновлено)

Крупные американские корпорации приостанавливают поставки своих продуктов и программного обеспечения китайской телекоммуникационной компании Huawei, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, в числе этих компаний — Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. Все они уведомили своих сотрудников, что не будут осуществлять поставки Huawei до получения уведомления от властей США.

Ранее бизнес-контакты с Huawei приостановила Google. Поводом для прерывания сотрудничества с китайской компанией стало ее внесение в черный список Минторга США. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, объявив режим «национального ЧП» в связи с угрозами информационным технологиям.

При этом США не исключали возможных послаблений для Huawei. Как рассказали в американском Минюсте, юрлицам, которые уже работают с оборудованием китайской компании, будет предоставляться временная лицензия, чтобы дать возможность поддерживать стабильную работу своих сетей и оборудования связи.

Позже редакции «ЮП» удалось получить официальную позицию Huawei: «Huawei внесла значительный вклад в развитие ОС Android. В качестве одного из ключевых глобальных партнеров Android, мы тесно сотрудничали с открытой платформой для разработки экосистемы, необходимой как для пользователей, так и для развития отрасли в целом. Huawei будет продолжать предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание всем смартфонам и планшетам Huawei и Honor, которые были проданы или есть в наличии на складах по всему миру».

Кроме того, из заявлениями выступили компании Google и Android. «Мы выполняем данное распоряжение и анализируем возможные последствия. Наши сервисы – Google Play и пакет сервисов по обеспечению безопасности Google Play Protect – и в дальнейшем функционировать на существующих устройствах Huawei», – информируют представители Google. В компании Android заверили, что придерживаются всех требований правительства США. Такие сервисы, как Google Play и система безопасности Google Play Protect, продолжать работать на имеющихся устройствах компании Huawei, добавили они.