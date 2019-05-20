Сегодня 20 мая 2019 года, 23:45

«Я распускаю Верховную Раду VIII созыва», – заявил Президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Зеленский призвал принять ряд законов и заявил о роспуске парламента

Сегодня в парламенте состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. Свои церемониальные полномочия реализовали председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук и Председатель Конституционного Суда Украины Наталья Шаптала. Таким образом, г-н Зеленский вступил в должность главы государства.

Далее Владимир Зеленский выступил с инаугурационной речью. Примечательно, что речь звучала на украинском и русском языках. «Не только я принимал присягу, каждый из нас положил руку на Конституцию», – заявил он и призвал всех граждан разделить ответственность за страну. Он обратился ко всем украинцам — 65 миллионам людей, живущих во всем мире. Прозвучало обещание предоставить гражданство Украины всем, кто готов своими знаниями развивать страну.

Главная задача — прекращение огня на Донбассе. Для этого новый Президент готов лишиться должности.

При этом, цитируя Рональда Рейгана, новоизбранный гарант назвал правительство «проблемой». Министров он призвал покинуть свои должности: «Вы можете взять ручку и освободить свои места». Рядовых чиновников он призвал не вешать в кабинетах его портреты, а вместо них разместить фотографии детей и смотреть на них при принятии решений.

Позже он озвучил конкретные направления реформ: «Депутаты, я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс».

Также он попросил уволить министра обороны, Генпрокурора и главу СБУ. «У вас на это будет два месяца, — заявил г-н Зеленский и после чего добавил: — Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные выборы».

Гарант завершил выступление фразой: «Я распускаю Верховную Раду VIII созыва».

«Я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это была моя работа и моя миссия. Я сделаю все, чтобы ближайшие пять лет украинцы не плакали», — резюмировал Президент.