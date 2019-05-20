Обнародованы шесть указов Президента о назначении почти 40 судей

На официальном веб-сайте главы государства обнародованы Указы Президента Украины от 17 мая 2019 года №238/2019, №239/2019, №240/2019, №267/2019, №268/2019 и №269/2019 «О назначении судей».
Всего указами назначены 39 судей всех трех юрисдикций.
Ознакомиться с шестью указами можно по ссылке.
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