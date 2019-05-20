Совет Европейского Союза принял решение исключить Арубу, Барбадос и Бермудские Острова из списка офшорных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
«Совет принял решение исключить Арубу, Барбадос и Бермудские острова из списка несотрудничающих налоговых юрисдикций ЕС», — говорится в сообщении.
Эти три государства попали в «черный список» ЕС в марте 2019 года, поскольку в течение нескольких месяцев не смогли изменить свои налоговые правила, которые Евросоюз считал рисковыми, так как они могли способствовать уклонению от уплаты налогов.
Аруба уже привела свое законодательство к требованиям Евросоюза, а Бермудские Острова и Барбадос взяли на себя обязательства и были перемещены в так называемый серый список стран, все еще находящихся под пристальным вниманием ЕС.
Таким образом, в «черном списке» Европейского Союза осталось 12 стран. Среди них:
1. Американское Самоа.
2. Американские Виргинские Острова.
3. Белиз.
4. Вануату.
5. Гуам.
6. Доминика.
7. Маршалловы Острова.
8. ОАЭ.
9. Оман.
10. Самоа.
11. Тринидад и Тобаго.
12. Фиджи.
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