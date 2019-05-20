Сегодня 20 мая 2019 года, 23:47

Их осталось 12. Евросоюз сокращает список офшорных зон

Совет Европейского Союза принял решение исключить Арубу, Барбадос и Бермудские Острова из списка офшорных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Совет принял решение исключить Арубу, Барбадос и Бермудские острова из списка несотрудничающих налоговых юрисдикций ЕС», — говорится в сообщении.

Эти три государства попали в «черный список» ЕС в марте 2019 года, поскольку в течение нескольких месяцев не смогли изменить свои налоговые правила, которые Евросоюз считал рисковыми, так как они могли способствовать уклонению от уплаты налогов.

Аруба уже привела свое законодательство к требованиям Евросоюза, а Бермудские Острова и Барбадос взяли на себя обязательства и были перемещены в так называемый серый список стран, все еще находящихся под пристальным вниманием ЕС.

Таким образом, в «черном списке» Европейского Союза осталось 12 стран. Среди них:

1. Американское Самоа.

2. Американские Виргинские Острова.

3. Белиз.

4. Вануату.

5. Гуам.

6. Доминика.

7. Маршалловы Острова.

8. ОАЭ.

9. Оман.

10. Самоа.

11. Тринидад и Тобаго.

12. Фиджи.