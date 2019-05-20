Сегодня 20 мая 2019 года, 23:45

Характер правоотношений в земельных спорах изменяется, констатируют участники круглого стола в КАС ВС

Вопрос предоставления земельных участков важен не только для гражданского общества, но и для судебной практики, особенно административной юрисдикции. Не удивительно, что Кассационный административный суд в составе Верховного Суда (КАС ВС) уделяет особое внимание этому вопросу и вне процесса отправления правосудия.

17 мая 2019 года в стенах КАС ВС состоялся круглый стол, в ходе которого судьи, частнопрактикующие юристы, ученые и представители государственных органов обсудили земельные вопросы. Модератором круглого стола выступил судья КАС ВС Владимир Кравчук. «Сегодня основным инструментом разрешения конфликтов является судебное решение», — открывая мероприятие, подчеркнул председатель КАС ВС Михаил Смокович. По его словам, такие мероприятия имеют практическую ценность для судей всех инстанций, ведь лучший источник выявления и изучения проблемы — это общение с субъектами правоотношений.

«Характер этих споров изменяется», — констатировал секретарь судебной палаты по рассмотрению дел относительно защиты социальных прав КАС ВС Николай Гимон. Это вызвано развитием общественных правоотношений, постепенным формированием рынка земли. Следовательно, судебная практика изменяется, возникают новые категории споров, в частности, связанных с приобретением права на землю.

Доцент кафедры административного и финансового права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, член Научно-консультативного совета при ВС Олег Ильницкий остановился на онтологических основах решения земельных споров судами. Он привел в пример два противоречивых судебных решения ВС и отметил, что сегодня большое значение имеет именно юридическая позиция, высказанная судом, и такая противоречивость однозначно не ведет к унификации практики правоприменения. «До сих пор четко не определена правовая природа спорных правоотношений, возникающих в сфере управления землями государственной и коммунальной собственности при осуществлении полномочий органами государственной власти и местного самоуправления», — обратил внимание ученый. Решение этого вопроса, по его мнению, в дальнейшем способно решить и другие вопросы. Затем он остановился на проблематике предоставления земельного участка: это реализация правомочия собственника на осуществление распоряжения объектом вещного гражданского права или все же процедура обеспечения права лица посредством реализации компетенции субъектом властных полномочий? Именно с этого стоит начинать, рассматривая спор, определяя содержание правоотношений.

«Отвечая на вопросы, возникающие при применении статьи 118 Земельного кодекса (ЗК) Украины, мы в первую очередь должны исходить из существования императивной нормы, предусматривающей реализацию полномочий органа государственной власти или местного самоуправления, а не из наличия правомочия собственника относительно владения, распоряжения и пользования земельным участком. В данном случае необходимо четко ориентироваться на полномочия, пределы, определенные Конституцией Украины и законами, а также правила надлежащего управления, призванные обеспечить правовую определенность не столько судебных решений, сколько функционирования аппарата государства, в том числе в земельной сфере», — считает Олег Ильницкий.

Владимир Кравчук добавил, что сейчас судьи много размышляют над обеспечением судебного контроля, ведь общим заданием административной юрисдикции является обеспечение эффективной защиты. Но это зависит не только от суда, но и от оптимальности административных процедур в земельной сфере.

На административных процедурах в органах местного самоуправления (на примере регулирования земельных отношений) остановился профессор кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени Василия Каразина, член Научно-консультативного совета при ВС Дмитрий Лукьянец. Особенностью административных производств в сфере регулирования земельных отношений, по его словам, является то, что их нормативные модели не учитывают отличий в способах принятия решений органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. «Главная проблема — возможность рассмотрения вопроса в местных советах без принятия окончательного решения», — обратил внимание г-н Лукьянец. Он выделил следующую структуру административного производства относительно отведения земельных участков: обращение в орган местного самоуправления; предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства; разработка проекта землеустройства; согласование этого проекта; утверждение проекта землеустройства и предоставление земельного участка в собственность. Владимир Кравчук заметил, что практически на каждой стадии возникают вопросы, которые часто оказываются в фокусе внимания судебной практики.

Некоторые спорные вопросы законодательства об отведении земельных участков и пути их решения осветил заведующий сектором проблем аграрного и земельного права Института государства и права имени Владимира Корецкого НАН Украины, член Научно-консультативного совета при ВС, профессор Павел Кулинич. Он заострил внимание на отсутствии института резерва земли. Едва ли судебная практика способна справиться с этой задачей — она под силу только законодателю, путем внесения изменений в законодательство. Однако г-н Кулинич считает, что время резерва должно быть ограничено.

Позиции Ассоциации юристов Украины по вопросу применения статьи 118 ЗК Украины презентовал заместитель председателя профильного комитета АЮУ, советник AVELLUM Максим Максименко. Может ли быть предоставлено разрешение на один и тот же участок или участки, границы которых пересекаются, одновременно нескольким лицам? Г-н Максимено считает, что может. Как свидетельствует судебная практика, наличие разрешения или его отсутствие не имеет никакого правового значения для предоставления такого разрешения другому лицу в отношении того же участка; получение разрешение не означает позитивного решения о предоставлении участника в собственность или пользование. Могут ли органы отдавать предпочтение (устанавливать приоритет) в предоставлении земельных участков определенным лицам, определенным категориям лиц? Максим Максименко отметил утвердительно, но уточнил, что только в случае, если такие предпочтения установлены законом. А вот на вопрос, могут ли органы местного самоуправления принимать решения об установлении очередности граждан, которые желают получить земельный участок, юрист ответил отрицательно — такого права органы не имеют. Каждое свое утверждение спикер подкреплял примерами из судебной практики.