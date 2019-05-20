Сегодня 20 мая 2019 года, 23:45

Задержан руководитель Госслужбы занятости

Исполняющий обязанности руководителя Государственной службы занятости вместе с соучастниками был задержан во время передачи очередной части «вознаграждения» в размере 480 тыс. грн.

Как сообщил военный прокурор Центрального региона Украины генерал-майор юстиции Олег Сенюк, общая сумма полученных средств составляет более 800 тыс. грн.

Обязанности главы Госслужбы занятости исполняет Валерий Ярошенко.

«Сегодня, 17 мая, задокументирована группа лиц, возглавляемая руководителем Государственной службы занятости Украины, которая занималась «поборами» в виде уплаты процентов субъектами предпринимательской деятельности от суммы договора за проведение работ по строительству объектов социальной инфраструктуры. Речь идет о трех договорах подряда на общую сумму 30 млн грн», — заявил прокурор региона.

Группа во главе с и. о. главы Госслужбы занятости была уличена во время получения денежных средств от директора частного предприятия за выполнение строительных работ в Житомирском центре занятости. Все фигуранты задержаны при процессуальном руководстве военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативном сопровождении департамента защиты экономики Нацполиции следователями Киевского территориального управления ГБР.

Установлено, что в течение января — мая 2019 года подозреваемые под контролем правоохранительных органов получили от предпринимателя 800 тыс. грн за якобы дальнейшее исполнение договорных обязательств по оплате строительных работ.

Олег Сенюк добавил, что подобные факты также задокументированы в ряде других регионов Украины. В настоящее время в 28 местах проводятся одновременные обыски.