Сегодня 20 мая 2019 года, 23:45

Новые правила Uber запрещают таксистам общаться

Сервис по заказу такси Uber запустил новую бесплатную функцию Quiet Mode («Тихий режим»), которая должна избавить клиентов от трескотни водителей. Пока она доступна только американским пользователям премиальных Uber Black и Uber Black SUV, сообщает TechCrunch. В приложении пользователь может выбрать опцию «не желаю общаться», «с радостью пообщаюсь» или нажать на графу «предпочтения отсутствуют».

Как объясняют в компании, такая опция разарботана прежде всего для клиентов, желающих прокатиться на более престижных автомобилях. В большинстве своем это люди деловые и солидные, поэтому им нужно дать возможность работать в дороге в тишине, вести переговоры, а то и просто расслабиться или поспать.

Любопытно, что такое нововведение объясняют еще и тем, что особенно дискомфортно в случае с разговорчивыми таксистами чувствуют себя женщины. Нередко беседы «о погоде» перерастают во флирт, что излишне отвлекает водителей от дороги и делает путешествие более небезопасным.

Выбирать соответствующий режим можно только до заказа такси. Во время ожидания машины либо во время поездки он будет недоступен. Вместе с сервисом Quiet Mode компания Uber внедрила также функцию, благодаря которой клиент может выбрать температуру воздуха в автомобиле и указать наличие багажа (опция «Сумки»). Правда, все эти возможности, как и «Тихий режим», доступны только в США и только для пользователей премиум-сервисов Uber.

Впрочем, заявляют эксперты, соблюдение «тихого режима» самими водителями гарантировать все равно никто не сможет. Поскольку по американскому законодательству таксист в данном случае является независимым подрядчиком. И принуждать его к молчанию никто не может. Поэтому Quiet Mode скорее имеет рекомендательный характер.