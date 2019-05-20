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Новые правила Uber запрещают таксистам общаться

20 мая 2019 года Источник:UBR

Сервис по заказу такси Uber запустил новую бесплатную функцию Quiet Mode («Тихий режим»), которая должна избавить клиентов от трескотни водителей. Пока она доступна только американским пользователям премиальных Uber Black и Uber Black SUV, сообщает TechCrunch. В приложении пользователь может выбрать опцию «не желаю общаться», «с радостью пообщаюсь» или нажать на графу «предпочтения отсутствуют».

Как объясняют в компании, такая опция разарботана прежде всего для клиентов, желающих прокатиться на более престижных автомобилях. В большинстве своем это люди деловые и солидные, поэтому им нужно дать возможность работать в дороге в тишине, вести переговоры, а то и просто расслабиться или поспать.

Любопытно, что такое нововведение объясняют еще и тем, что особенно дискомфортно в случае с разговорчивыми таксистами чувствуют себя женщины. Нередко беседы «о погоде» перерастают во флирт, что излишне отвлекает водителей от дороги и делает путешествие более небезопасным.

Выбирать соответствующий режим можно только до заказа такси. Во время ожидания машины либо во время поездки он будет недоступен. Вместе с сервисом Quiet Mode компания Uber внедрила также функцию, благодаря которой клиент может выбрать температуру воздуха в автомобиле и указать наличие багажа (опция «Сумки»). Правда, все эти возможности, как и «Тихий режим», доступны только в США и только для пользователей премиум-сервисов Uber.

Впрочем, заявляют эксперты, соблюдение «тихого режима» самими водителями гарантировать все равно никто не сможет. Поскольку по американскому законодательству таксист в данном случае является независимым подрядчиком. И принуждать его к молчанию никто не может. Поэтому Quiet Mode скорее имеет рекомендательный характер.

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