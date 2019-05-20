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Дело Лозинского: с бывшего народного депутата снята судимость

20 мая 2019 года Источник:РБК-Украина

Днепровский районный суд Киева снял судимость с экс-нардепа Виктора Лозинского, осужденного в 2011 году за убийство. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на соответствующее постановление суда от 6 мая 2019, обнародованное в реестре судебных решений.

По данным судебного заседания, г-н Лозинский обратился в суд с заявлением, в котором просил снять с него судимость.

Так, он указал, что «имеет право на досрочное снятие судимости, поскольку положения части 2 статьи 91 УК Украины (снятие судимости до истечения сроков не допускается в случаях осуждения за умышленные тяжкие и особо тяжкие, а также коррупционные преступления — прим. ред.), которые ухудшают его положение, на него не распространяются, так как не имеют обратного действия во времени».

«Снять судимость по приговору Днепровского районного суда г.Киева от 20 апреля 2011 года, измененному определением Апелляционного суда Киева от 26 марта 2012 года и постановлением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 года», — говорится в решении суда.

Со дня, когда г-н Лозинский был досрочно освобожден от отбывания наказания, прошло более трех лет.

«То есть больше половины срока погашения судимости за совершение тяжкого преступления, к которому относится самое тяжкое из совершенных им преступлений. Данные, что срок погашения судимости прерывался, отсутствуют», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается в постановлении суда, начиная с 6 апреля 2016 года деятельность Виктора Лозинского «была направлена на создание и работу новых предприятий, организацию производства, связанного со сферой сельского хозяйства».

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