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Генпрокурор лаконично прокомментировал возвращение Андрея Портнова в Украину

19 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем Главы Администрации Президента Виктора Януковича Андреем Портновым. Об этом сообщает «УП».

В комментарии на Facebook к посту исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива о том, что из-за бездействия Луценко Портнов вернулся в Украину, Генпрокурор написал: «А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?».

Судя по принтскрину, комментарий г-на Луценко набрал 167 «лайков» в соцсети. В настоящее время комментарий под оригинальным постом отсутствует.

19 мая с.г. экс-заместитель Главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.

В марте 2018 года стало известно, что в отношении Портнова начато уголовное производство по статье «государственная измена». В свою очередь экс-первый заместитель Главы Администрации Президента заявил, что будет судиться с СБУ, которая обвинила его в госизмене.

Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011—2014 годы, заместителем Главы Администрации Президента Виктора Януковича, членом Совета Нацбанка Украины.

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