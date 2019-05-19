Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем Главы Администрации Президента Виктора Януковича Андреем Портновым. Об этом сообщает «УП».
В комментарии на Facebook к посту исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива о том, что из-за бездействия Луценко Портнов вернулся в Украину, Генпрокурор написал: «А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?».
Судя по принтскрину, комментарий г-на Луценко набрал 167 «лайков» в соцсети. В настоящее время комментарий под оригинальным постом отсутствует.
19 мая с.г. экс-заместитель Главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.
В марте 2018 года стало известно, что в отношении Портнова начато уголовное производство по статье «государственная измена». В свою очередь экс-первый заместитель Главы Администрации Президента заявил, что будет судиться с СБУ, которая обвинила его в госизмене.
Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011—2014 годы, заместителем Главы Администрации Президента Виктора Януковича, членом Совета Нацбанка Украины.
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