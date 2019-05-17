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LHS: «Бренд — это философия бизнеса» — Юлия Фурманова, операционный директор Юридической группы LCF, рассказала о построении бренда юридической фирмы

17 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Своим опытом создания сильного бренда юридической фирмы поделилась Юлия Фурманова, операционный директор Юридической группы LCF.

Юридический рынок, безусловно, имеет свои особенности. И все же основные постулаты бренда релевантны и для юридического бизнеса. Бренд — это то, что потребитель думает о вашей компании и продукте, и то, что в конечном итоге приносит финансовую эффективность. В современной интерпретации бренд — это ассоциации, эмоции, чувства, ощущения. Бренд — ментальная оболочка продукта или услуги.

Кроме того, бренд — результат коммуникации. Целевая аудитория в юридическом бизнесе разносторонняя, поэтому нужно четко знать портрет своего потребителя. Первичную целевую аудиторию составляют клиенты. Вторичная аудитория, с которой также нужно работать, — это профессиональное сообщество, госорганы, медиа, команда. Юристы должны обмениваться своим мнением о последних тенденциях в сфере права, обсуждать яркие прецеденты. Делясь своим опытом, вы строите свой личный бренд, заботитесь о своей репутации.

Нужно учитывать, что сегодня важную роль на юридическом рынке играют медиа. СМИ составляют рейтинги, помогают демонстрировать достижения компании. Юридические фирмы должны работать с большим количеством медиа, и не только с профессиональными, но и с деловыми экономическими изданиями. Очень важно понимать и использовать все каналы коммуникации, в фирме должен быть четкий список спикеров, лиц, которые имеют право взаимодействовать с медиа. Когда вы даете комментарий, вы говорите не только от себя, но и от своего клиента. Важно согласовывать позицию с клиентом.

Каким образом понять, что о вас думает клиент? Ответ — рейтинги, системы оценки, личная коммуникация.

«Необходимо общаться с клиентом в неформальной обстановке, не стесняйтесь спросить, как он оценивает вашу работу, ваш бренд, что ему нравится, а что нет. Вы удивитесь, но клиент с радостью расскажет вам, что он думает. Ему важно, что вы интересуетесь его мнением» — такие советы получили слушатели от Юлии Фурмановой.

Маркетологу необходимо разработать стратегию развития бренда. Такой документ должен быть представлен всей команде. Ведь бренд — это часть стратегии, в ходе разработки которой нужно определить, к каким финансовым результатам вы стремитесь, какие продукты предлагаете, на какие рынки ориентируетесь, кто работает в вашей команде, подытожила Юлия Фурманова.

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