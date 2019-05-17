Сегодня 20 мая 2019 года, 23:45

Кандидаты в президенты АЮУ устроили дебаты

Сегодня в Киеве проходят дебаты кандидатов в президенты Ассоциации юристов Украины Дениса Бугая и Андрея Вишневского.

Кандидаты представили свои программы, в которых 85% предложений совпадают. Это и развитие судебной реформы с завершением реформы прокуратуры и адвокатуры, и кардинальное изменение подходов к юридическому образованию. Внедрение единых стандартов для юридических профессий также в списке приоритетов.

Далее в рамках вопросов друг к другу Андрей Вишневский задал коллеге 7 вопросов, а Денис Бугай от своего права отказался, передав время для вопросов от членов АЮУ, собравшихся в зале и следящих за дебатами онлайн.