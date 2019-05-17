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«Сейчас я не только занимаюсь развитием юридической фирмы, но и продаю», — рассказала слушателям LHS о своем опыте Екатерина Андреева, директор по развитию бизнеса и PR ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

17 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

О месте маркетолога в системе продаж слушателям Школы развития юридического бизнеса рассказала Андреева Екатерина, директор по развитию бизнеса и PR ЮФ «Ильяшев и Партнеры».

Бытует мнение, что продавать юридические услуги умеют только юристы, а маркетологи этого делать не могут, поскольку являются лишь обслуживающим персоналом. Екатерина Андреева, директор по развитию бизнеса ЮФ «Ильяшев и Партнеры», развеивает этот миф, подчеркивая: продавать продукт и услуги фирмы может любой сотрудник, а маркетолог это делать просто обязан! В рамках своей лекции г-жа Андреева рассказала, что нужно делать, чтобы у маркетолога «все получилось».

Для начала спикер предложила рассмотреть базу вакансий юридического рынка страны.

Так, в 2018 году одними и самых востребованных специалистов в юридические фирмы были маркетологи (конечно же, после юристов). Кого ищут работодатели? Как ни странно, 80% вакансий предназначены для молодых специалистов. Спрос на опытных маркетологов на юридическом ринке стабильно низкий и составляет менее 1%.

В то же время нет вакансий по развитию юридического бизнеса, а в вакансиях на должность маркетолога — ни слова о продажах.

«Я не продавец» — ошибочная позиция для маркетолога. В первую очередь должны продавать маркетологи, а не юристы, убеждена Екатерина Андреева.

«Я приняла решение выйти на новый уровень и попыталась приводить клиентов. Сейчас я не только занимаюсь развитием фирмы, но и продаю», — поделилась своим опытом г-жа Андреева.

Лектор рассказала о своих ежедневных обязанностях. Это работа с SMM, PR, СМИ, социальными сетями, подготовка коммерческих предложений, организация различных ивентов, в том числе образовательных мероприятий с целью предоставления молодым юристам возможности развиваться.

Основное отличие маркетинга в юридической фирме заключается в том, что маркетолог работает уже с тем, что есть, и не влияет на цену и ассортимент услуг.

«Место маркетолога в системе продаж зависит от него самого. Клиенты ищут тех, кому смогут доверять. Ваша задача — создать для этого условия», — подчеркнула Екатерина Андреева.

«Выходите из зоны комфорта, учитесь, продавайте, помогайте продавать другим», — резюмировала Екатерина Андреева.

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