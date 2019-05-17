Руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда стал правозащитник Богдан Крикливенко.
Он получил самый высокий результат на заключительном этапе отбора - решение ситуативных задач - и успешно прошел собеседование.
Богдан Крикливенко по результатам конкурса набрал 18,6 баллов, а его ближайшая конкурентка – 13,3.
Как известно, г-н Крикливенко в период 2012–2018 годов занимал должность руководителя Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской.
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