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LHS: cильный бренд — это то, что позволяет повышать стоимость продукта от 14% до 600%, отмечает Ирина Химчак, партнер BeCentric

17 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Школа развития юридического бизнеса Legal High School продолжает свою работу. В рамках модуля «Маркетинг» блока «Юридическая фирма: базовые настройки» соучредитель маркетингового и коммуникационного агентства BeCentric Ирина Химчак выступила с лекций «Определение маркетинговой политики юридической фирмы: какую стратегию выбрать, на чем сфокусировать усилия и бюджет».

«Сильный бренд формирует добавочную стоимость в глазах покупателя», — говоря о брендинге, отметила г-жа Химчак. По ее словам, сильный бренд — это то, что позволяет повышать цену на товар или услуги от 14% до 600%. Кроме повышения стоимости продукта, сильный бренд — это лучшие возможности для найма и удержания высокопрофессионального персонала и возможность приобретать услуги внешних подрядчиков дешевле. «Провайдеры готовы продавать сильному бренду дешевле для повышения собственной репутации. Сильный бренд — это еще и стойкость в кризисных ситуациях», — подчеркнула Ирина Химчак. Связь силы бренда и увеличения продаж одинаково эффективно работает как в B2B, B2C, так и на уровне государств. «Например, чем сильнее бренд страны, тем больше объем ее экспорта», — сообщила лектор. Именно поэтому потребители считают, что качество и долговечность должны быть немецкими (окна, автомобили), а точность и экологичность — швейцарскими (часы, шоколад).

Юридические фирмы много говорят о маркетинге и меньше о развитии бизнеса. Это две разные функции. По словам спикера, особенностью юридического рынка является то, что партнеры «бегут везде». Но это еще не самое худшее. Намного хуже, если они бегут везде только тогда, когда у них есть время. «Чтобы такого не было, на уровне стратегии сразу думайте о стратегии развития бизнеса, а потом — о маркетинговых инструментах, — рекомендует г-жа Химчак. Маркетинг обеспечивает комплект инструментов для продажи бизнеса, а развитие бизнеса определяет стратегические возможности, разработку новых продуктов, выход на новые рынки и формирование стратегических партнерств.

Говоря о дизайне и брендинге, лектор отметила: «У вас есть 5 секунд, чтобы что-то сказать». Современные требования к брендингу — это система визуальных коммуникаций, способных трансформироваться и рассказывать истории брендов без слов. Чтобы бренд жил, он должен быть адаптивным. «Если у вас грамотный брендинг — у вас готовы ответы на все вопросы: о стиле сайта, баннеров, саркетинговых материалов, выставочных стендов. Вам не нужно каждый раз думать о дизайне», — отметила она.

В завершение лекции г-жа Химчак сосредоточилась на важности маркетинговых исследований (при этом она делает ставку на качественные, а не количественные исследования). «Мы давно вошли в эру доказательного маркетинга. И он будет набирать обороты, как только средний и малый бизнес получит больше доступа к Big Data», — резюмировала спикер.

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