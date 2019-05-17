Сегодня 20 мая 2019 года, 23:47

LHS: как посредством информационных инструментов выиграть юридическую войну, рассказал Владимир Бойко, Ario

Слушатели Legal High School продолжают изучать тонкости развития юридического бизнеса. В рамках модуля «Маркетинг» блока «Юридическая фирма: базовые настройки» глава департамента коммуникаций Ario Law Firm Владимир Бойко поделился нюансами коммуникации со СМИ. Известный журналист и телеведущий, он, как никто другой знает, как конвертировать коммуникацию в доход, избежав потерь.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в свое время сравнил женщин в мусульманских головных уборах с почтовыми ящиками. СМИ «оккупировали» дом чиновника в ожидании комментариев Джонсона. Он вышел к журналистам, держа поднос с чаем, и сказал: «Мне нечего добавить, кроме как предложить вам чаю». Владимир Бойко начал свою лекцию с этого примера, чтобы подчеркнуть важность дружественного отношения к СМИ. «Будьте Борисами Джонсонами во взаимоотношениях со СМИ. Это большой внутренний вызов, который неподвластен большинству политиков, бизнесменов, даже партнеров юридических фирм», — отметил лектор, сосредоточив внимание на реальных кейсах из жизни юридического рынка.

Зачастую, по словам лектора, желание проводить какое-то журналистское расследование пропадает после общения с журналистом и ответов на его вопросы. Г-н Бойко привел примеры, иллюстрирующие непрогнозируемую коммуникацию, подчеркнув, что между PR и продажами знак равенства поставить нельзя.

Владимир Бойко рассказал о коммуникации со СМИ на примерах дела о прекращении банкротства ДП «Укрбурштин», дела коллекционера раритетного оружия Виталия Сазонова, дела ПАО МСЗ «ОКЕАН» и дела ООО «АВТОДОМ». Что касается последнего, то команда Ario зашла в процесс, когда дело находилось на рассмотрении Высшего хозяйственного суда Украины, причем оппоненты были уверены, что спор будет разрешен в их пользу. Главная задача Ario состояла в том, чтобы добиться правосудных решений. Юристы стали фиксировать все на камеру, привлекать прессу к освещению судебных заседаний. Они предоставляли простые, понятные релизы, разъясняли ситуацию и в итоге победили — суд вынес решение в пользу клиентов Ario. «Информационно сопровождая дело, мы изменили бесперспективную на первый взгляд ситуацию», — отметил Владимир Бойко.

Как же настроить коммуникацию со СМИ? Как считает г-н Бойко, если вы знаете рынок масс-медиа — коммуницируйте сами. Второй вариант — определить отдельное лицо в компании с высоким уровнем правовой культуры. Не обязательно, чтобы у такого лица было юридическое образование, для информационного процесса это даже нежелательно. «Между вами и внешним миром должен быть ретранслятор и переводчик — «два в одном», чтобы переводить «юридический» язык на «человеческий», — акцентировал внимание лектор. Третий вариант — привлекать внешнюю опытную команду. Однако этот вариант имеет как плюсы, так и минусы. «Привлекая людей к информационной поддержке юридических процессов, вы впускаете в свое информационное поле «чужих», а особенностью юридического рынка является гарантия неприкасаемости информации клиента», — предупредил Владимир Бойко.

В завершение лекции г-н Бойко остановился на трансформации информационного поля. «Коммуникация со СМИ не заканчивается направлением пресс-релиза. Любая коммуникация с внешним миром воспринимается потребителем информации примерно так, как ранее воспринималась информация от СМИ, с теми же потенциальными результатами: коммуникация может как способствовать увеличению дохода компании, так и создавать проблемы. Это ваш инструмент, которым вы должны пользоваться интуитивно и профессионально», — резюмировал Владимир Бойко.