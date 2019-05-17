Сегодня 20 мая 2019 года, 23:46

Обзор резонансных кадровых событий недели: ротации в КСУ — самое громкое из них

Нынешняя неделя ознаменовалась сразу тремя громкими кадровыми решениями. Вначале стало известно об увольнении заместителя Главы Администрации Президента Украины Алексея Филатова — соответствующий указ Петр Порошенко издал 11 мая с.г., а буквально через день, 13 мая, глава государства назначил двух членов Высшего совета правосудия (ВСП) по своей квоте, ну а кадровым апофеозом стали перипетии, которые произошли в Конституционном Суде Украины (КСУ) 14 мая 2019-го.

Поскольку вокруг кадровых событий в органе конституционной юрисдикции было много домыслов, слухов (их причина, очевидно, кроется в низком уровне транспарентности «непроцессуальной» деятельности КСУ, который, в отличие от других украинских судов, многие организационные моменты своей деятельности рассматривает за закрытыми дверями) и политической риторики, мы затронем лишь вопрос правовой уникальности решений, принятых КСУ 14 мая с.г., основываясь на официальной информации первоисточника — самого Конституционного Суда Украины и законодательной и нормативной базе, регулирующей его работу.

Итак, из сообщения на официальном сайте КСУ следует, что 14 мая 2019 года состоялось собрание «конституционных» судей, на котором судьи КСУ приняли решение о выражении недоверия Председателю Суда Станиславу Шевчуку. Следует отметить, что такая опция, как вотум недоверия, для данной административной должности не предусмотрена: ни Конституцией и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», ни регламентом Суда. Инструмент выражения недоверия законодатель предусмотрел только для одной руководящей должности в судебной системе Украины — Председателя Верховного Суда. К слову, эта процедура уже была апробирована на практике: восемь лет назад, в марте 2011-го, с помощью такого механизма планировали уволить тогдашнего председателя Верховного Суда Украины Василия Онопенко, но эта попытка не увенчалась успехом.

После проведения собрания судей, как следует из информации, размещенной на сайте КСУ, «конституционные» судьи перешли к специальному пленарному заседанию, на котором и было принято постановление об увольнении Станислава Шевчука с должности судьи КСУ на основании пункта 3 части 2 статьи 1491 Конституции Украины. Тем самым впервые была применена опция, предусмотренная только для одного Суда в Украине: коллектив КСУ самостоятельно решил вопрос об увольнении судьи с должности. Напомним, что всех судей, кроме «конституционных», сегодня увольняет ВСП, а ранее, до 30 сентября 2016-го (момент вступления в силу конституционных изменений в части правосудия), вопрос об увольнении «конституционного» судьи с должности решал субъект назначения: глава государства, либо парламента, либо съезд судей Украины. Также впервые в отношении судьи КСУ было применено такое основание для увольнения, как «совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, которое несовместимо со статусом судьи Суда и выявило его несоответствие занимаемой должности». Такой критерий, как известно, предусмотрен и для судей судов общей юрисдикции: в 2016 году это основание заменило прежний институт «нарушения присяги».

Тогда же, на специальном пленарном заседании 14 мая с.г., новым Председателем КСУ была избрана Наталья Шаптала. Это решение коллектива Суда можно считать временным компромиссом, ведь уже через четыре месяца у г-жи Шапталы истекает девятилетний срок судейских полномочий: в состав КСУ она была делегирована осенью 2010-го X съездом судей Украины, присягу судьи приняла 21 сентября того же года.

Необходимо отметить, что уже на следующий день после громких перестановок в КСУ на официальном сайте Суда было опубликовано заключение. Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ, на основании которого и было принято постановление об увольнении Станислава Шевчука с судейской должности. Подробнее об этом, а также о нюансах других кадровых пертурбаций читайте в материале «Смежная буря» в следующем номере «ЮП».