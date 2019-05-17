Украинец запатентовал чурчхелу

Житель города Кременчуга Полтавской области получил патент на промышленный образец кондитерского изделия — чурчхелы.
Об этом говорится в сообщении из последнего обновления базы данных «Укрпатента» от 10 мая 2019 года, передает издание ЛИГА.
К патенту прилагаются изображения восточной сладости.
Чурчхела — грузинская национальная сладость из орехов, загущенная виноградным, гранатовыми и другими соками, отмечает издание.
Сохранить:
Контакты:
Гы. Вот это наш хлопец.
Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні
Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика
V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: